القبض على 3 سيدات يُلقنِّ ذويهن إجابات الامتحان

أوضحت أجهزة وزارة الداخلية المصرية تفاصيل مقطع فيديو متداول عبر المواقع الإخبارية يظهر 3 سيدات يقفن في الطريق العام بجوار إحدى المدارس في دائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، حيث كن يلقن ذويهن إجابات امتحان إحدى المواد الدراسية خلال اختبارات المرحلة الإعدادية.

وبعد التحريات، تبين أنه في تاريخ اليوم 18 يناير 2025، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين محيط المدرسة من ضبط السيدات الظاهرات في الفيديو، وهن مقيمات في دائرة المركز.

وخلال التحقيق معهن، اعترفن بارتكاب الواقعة بهدف مساعدة ذويهن في الإجابة على أسئلة الامتحان. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهن.

صدى البلد