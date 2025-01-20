اتحاد القبائل والعائلات يشيد بالجهود المصرية في تقديم الدعم المستمر للشعب الفلسطيني

أثنى اتحاد القبائل والعائلات المصرية على الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة المصرية لدعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، والتي برزت مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، بالإضافة إلى تسريع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع. ووصف الاتحاد هذه الخطوات بأنها “شعاع أمل يضيء سماء غزة بعد أن غيّبتها ويلات الحرب والمعاناة الإنسانية لأكثر من عام”.

وأكد الاتحاد -في بيان صدر اليوم الأحد- أن مصر، قيادةً وشعبًا، تظل دائمًا وفية لالتزاماتها بدعم السلام العادل، وشريكًا مخلصًا في تحقيقه، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مع السعي الدؤوب لنزع فتيل النزاع والحروب في المنطقة. وأشار إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذلت جهودًا مكثفة لإيقاف الحرب وتجنب اندلاع صراع واسع النطاق في المنطقة.

كما أشاد الاتحاد بالاستجابة السريعة لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، للتخفيف من معاناة سكانه بسبب الحرب، معتبرًا ذلك دليلًا على دعم مصر التاريخي للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية. وشدد البيان على التزام مصر المستمر بحماية حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

بوابة الأهرام