محمد مجدي أفشة يتهم رجل أعمال بالنصب عليه في التجمع الأول

تقدم لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة ببلاغ يتهم فيه رجل أعمال بالنصب عليه في منطقة التجمع، والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه مقابل جلب سيارة له من الخارج. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

وكان قسم شرطة التجمع الأول قد تلقى بلاغًا من أفشة يتهم فيه رجل أعمال، صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة، بالنصب عليه والاستيلاء على المبلغ المذكور. وقامت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وتم القبض على المتهم، الذي يتم التحقيق معه حاليًا.

بوابة الأهرام