جرائم وحوادث

محمد مجدي أفشة يتهم رجل أعمال بالنصب عليه في التجمع الأول

2025/01/20
محكمة الجنايات 600x330

تقدم لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة ببلاغ يتهم فيه رجل أعمال بالنصب عليه في منطقة التجمع، والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه مقابل جلب سيارة له من الخارج. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

وكان قسم شرطة التجمع الأول قد تلقى بلاغًا من أفشة يتهم فيه رجل أعمال، صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة، بالنصب عليه والاستيلاء على المبلغ المذكور. وقامت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وتم القبض على المتهم، الذي يتم التحقيق معه حاليًا.

19 2022 637895443088952878 895

بوابة الأهرام

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/01/20