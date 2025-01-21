غافله وهرب.. قرار عاجل بشأن سائق بشركة توصيل سرق حقيبة أجنبي

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس سائق يعمل في شركة توصيل معروفة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة حقيبة راكب أجنبي في منطقة منشأة القناطر. كما طلبت النيابة استكمال التحريات حول الواقعة.

وتعود التفاصيل إلى تلقي مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من شخص يحمل جنسية أجنبية، يتهم فيه السائق بسرقة حقيبته. وأوضح المبلّغ أنه خلال استقلاله سيارة التوصيل، طلب من السائق التوقف لقضاء حاجته، إلا أن الأخير استغل الفرصة وسرق الحقيبة قبل أن يغادر مسرعًا بالسيارة.

وبعد تحديد هوية المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبطه وبحوزته المسروقات. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.

صدى البلد