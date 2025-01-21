اكتشاف نفطي جديد في حقل «الجليعة» البحري!

أعلنت شركة نفط الكويت عن اكتشاف كميات تجارية كبيرة من الموارد الهيدروكربونية في حقل الجليعة البحري، الواقع ضمن المياه الإقليمية الكويتية.

وأوضحت الشركة في بيانها أن هذا الاكتشاف يأتي في إطار جهودها الاستكشافية المستمرة لتعزيز مكانة الكويت كمنتج رئيسي للنفط والغاز في المنطقة، وتماشياً مع استراتيجية الاستكشاف البحرية الكويتية.

وأشارت إلى أن اختبارات مكمن زبير الجيولوجي، الذي يعود للعصر الطباشيري، في البئر الاستكشافية “جليعة 2″، أظهرت نتائج واعدة. يغطي الحقل مساحة تبلغ 74 كيلومترًا مربعًا، مع احتياطيات تُقدر بحوالي 800 مليون برميل من النفط المتوسط الكثافة والخالي من غاز كبريتيد الهيدروجين، بالإضافة إلى نسبة منخفضة من غاز ثاني أكسيد الكربون. كما يحتوي الحقل على حوالي 600 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز المصاحب، ما يعادل 950 مليون برميل نفط مكافئ.

وأضافت الشركة أن هذا الاكتشاف يمثل إضافة نوعية لموارد الكويت الهيدروكربونية، ويعزز احتمالية وجود مكامن إضافية في العصر الطباشيري العلوي ضمن المنطقة البحرية والمناطق المجاورة. ويؤكد هذا النجاح خطة شركة نفط الكويت في الاستكشاف البحري. يُذكر أن حقل الجليعة هو ثاني الحقول البحرية المكتشفة ضمن الخطة الاستكشافية الحالية، بعد اكتشاف حقل “النوخذة البحري” في يوليو 2024.

وأكدت الشركة التزامها بالاستكشاف المستدام في المنطقة البحرية، حيث يتم التحضير حاليا والاستعداد للبدء في المرحلة الثانية من خطة الاستكشاف والحفر والإنتاج من المنطقة البحرية الكويتية، مضيفة أنه يتم العمل على تنفيذ مشروع مسح استكشافي ثلاثي الأبعاد يغطي كامل المنطقة البحرية والتي تزيد مساحتها على 6000 كيلومتر مربع.وأفادت بأن ذلك يوفر بيانات عالية الدقة تساعد في اتخاذ القرار للمضي قدما في الاستكشاف وتحديد المكامن وصولا إلى مرحلة الإنتاج في المنطقة البحرية الكويتية، مؤكدة ان الاكتشاف يشكل خطوة استراتيجية مهمة ولبنة أخرى لدعم أهداف الشركة الاستراتيجية وزيادة الطاقة الإنتاجية لتحقيق أهداف استراتيجية 2040.

وتوجهت الشركة بالشكر على الدعم المتواصل من القيادة السياسية والإدارة العليا في مؤسسة البترول الكويتية، مثمنة جهود الكوادر الوطنية المميزة التي ساهمت في تحقيق هذا الاكتشاف الواعد.

الأنباء الكويتية