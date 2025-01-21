جرائم وحوادث

القبض على 9 أشخاص ارتكبوا 33 حادثة احتيال مالي في العاصمة السعودية

2025/01/21
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في إطار جهود الأمن العام في مكافحة الاحتيال المالي وأنواع الجريمة كافة، قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 6 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية و 3 مواطنين، لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في إنشاء روابط وهمية لجهة حكومية وادعاء تقديم خدمات حكومية، بالتعاون مع تشكيل عصابي خارج المملكة، واستدراج ضحاياهم والاستيلاء على نحو 393,900 ريال من خلال تنفيذ 33 حادثة في مختلف مناطق المملكة، وضبط بحوزتهم أدوات الجريمة كافة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

جريدة الرياض

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