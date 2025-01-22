زيلينسكي يحذر القارة العجوز من سياسة بوتين

أطلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحذيرات جديدة ضد سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن تلك السياسات قد تنتهي بضم الدول المستقلة، ودعا الأوروبيين إلى “الاعتناء بأنفسهم” لمواجهة التحديات القادمة.

ومع اقتراب الحرب الروسية الأوكرانية من دخول عامها الثالث، تمكنت روسيا خلال هذه الفترة من السيطرة على مناطق استراتيجية في عدة محاور على طول الحدود بين البلدين، بينما تسعى كييف جاهدة لاستعادة تلك الأراضي.

وفي كلمته خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، خاطب زيلينسكي القادة الأوروبيين مشددًا على ضرورة عدم انتظار سياسات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وفقًا لتقرير صحيفة *الغارديان*. وبدلًا من ذلك، دعاهم إلى اتخاذ خطوات موحدة لحماية القارة الأوروبية من التهديدات الروسية.

وأضاف زيلينسكي أن على أوروبا “الاعتماد على نفسها” في ظل احتمال عودة ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، مؤكدا أهمية تعزيز مكانتها كقوة لا غنى عنها على الساحة الدولية. كما دعا إلى زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا والدفاع، خاصة الطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي الحديثة.

وعن اتفاق السلام المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، رأى زيلينسكي أن تنفيذه يتطلب نشر 200 ألف جندي من قوات حلف الناتو لضمان تطبيقه، مستبعدًا تقليص الجيش الأوكراني من حجمه الحالي البالغ 800 ألف جندي إلى خُمس قوته.

وأكد زيلينسكي أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مشروط بضمانات أمنية غربية، و”أفضل ضمان” هو العضوية في حلف شمال الأطلسي، والذي تعارضه كل من أمريكا وألمانيا وسلوفاكيا والمجر.

وحذر زيلينسكي القادة الأوروبيين، من أن روسيا تحولت إلى اقتصاد حرب، وكانت تنتج أكثر من أوروبا من حيث الإنتاج العسكري، وهو الأمر الذي يراه إذا ترك دون رادع، فسوف يعود بوتين بجيش أكبر بعشر مرات من الجيش الحالي، ويبتلع كما يقول الدول المستقلة التي كانت تنتمي إلى الاتحاد السوفييتي.

بوابة روز اليوسف