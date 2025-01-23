المباحث المركزية فرعية نهر النيل تضبط تشكيلًا عصابيًا وتستعيد مسروقات بقيمة ضخمة

في سلسلة من العمليات النوعية التي عكست حرفية ومهنية الشرطة وكفاءتها، نجحت المباحث المركزية فرعية نهر النيل في تفكيك تشكيل عصابي متخصص في سرقة المولدات الكهربائية واستعادة مسروقات متنوعة في عمليات متفرقة، الأمر الذي عزز من شعور المواطنين بالأمن والاستقرار.

وترجع تفاصيل عملية ضبط المولدات المسروقة الى ورود معلومات دقيقة عن وجود مشتبه بهم بحوزتهم ثلاثة مولدات كهربائية كبيرة ماركة “إيفكو”، يعتقد أنها مسروقة. وبتوجيهات مباشرة من اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب، مدير شرطة ولاية نهر النيل، وإشراف ومتابعة ضباط إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية .

أسفرت العملية عن ضبط المتهمين وبحوزتهم المولدات التي تبين لاحقًا أنها مسروقة من مشروع “زاد الخير” بمحلية الدبة في الولاية الشمالية، بموجب بلاغ مسجل بتاريخ 5 يناير 2025.

كما نجحت المباحث المركزية فرعية نهر النيل في استعادة كميات كبيرة من مواد البناء المسروقة وفي عملية منفصلة، وردت معلومات تفيد بوجود مخزن يحتوي على كميات كبيرة من الحديد ومواد البناء يُشتبه في سرقتها. وبعد متابعة دقيقة، تمت مداهمة المخزن وضبط أحد أخطر معتادي الإجرام وبحوزته كميات من الحديد المسروق، الذي أقر خلال التحقيقات بسرقتها من ولاية الخرطوم. وأظهرت التحقيقات تطابق المضبوطات مع نشرة جنائية صادرة من قسم شرطة الدروشاب بتاريخ ٨ يناير ٢٠٢٥، تُقدر قيمة المسروقات بحوالي 72 تريليون جنيه سوداني.

وفي سياق متصل في إطار جهودها لمكافحة الجريمة، تمكنت المباحث من استعادة “ركشة” مسروقة موديل 2022 في غضون ساعات من ورود البلاغ

اللواء شرطة حقوقي سامي الصديق، مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، اشاد بجهود فرعية المباحث المركزية في نهر النيل، مؤكداً على احترافية أتيام الميدان التي نجحت في كشف العديد من الجرائم الغامضة. من جهته، أكد اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب أن هذه الإنجازات تأتي في إطار الجهود المستمرة لبسط الأمن ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، داعياً لتفعيل دور المجتمع في دعم الأمن باعتباره مسؤولية جماعية.