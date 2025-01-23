دخول مفاجئ.. «مستر بيست» يعرض شراء «تيك توك» أمريكا

انضم نجم يوتيوب «مستر بيست» «الذي يعد أعلى المبدعين دخلاً على الإنترنت، رسمياً إلى محاولات شراء تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة.

تعاون الشاب البالغ من العمر 26 عاماً مع رجل الأعمال التكنولوجي جيسي تينسلي، مؤسس شركة التوظيف الإلكترونية employer. com، لتقديم عرض نقدي بالكامل لوحدة التطبيق في أمريكا، بحسب صحيفة «الجارديان».

وجاء الاقتراح في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه منفتح على فكرة شراء الملياردير إيلون ماسك، ولاري إليسون تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.

وأبدى «مستر بيست»، ويُدعى جيمي دونالدسون، اهتمامه بشراء التطبيق في عدد من منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب على «إكس»، في 13 يناير: «سأشتري تيك توك حتى لا يتم حظره». وفي منشور لاحق على تيك توك، قال دونالدسون إنه كان يتحدث مع مجموعة من المليارديرات حول عرض شراء.وأعلنت شركة المحاماة الأمريكية «بول هاسنجز» عن عرض دونالدسون في بيان نُشر أمس، جاء فيه أن تينسلي يقود مجموعة من المستثمرين تضم أفراداً وذوي ثروات عالية، ولكن دونالدسون كان العضو الوحيد الذي تم تسميته علناً في المجموعة. ولم يكشف البيان عن حجم العرض النقدي بالكامل، على الرغم من أن ترامب قد قدر قيمة التطبيق بمبلغ تريليون دولار.

ويعد دونالدسون، الذي لديه 346 مليون متابع على «يوتيوب» المبدع الأكثر نجاحاً على الإنترنت العام الماضي، حيث حقق 85 مليون دولار، بحسب مجلة «فوربس».

صحيفة الخليج