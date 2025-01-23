بلجيكا تطلق سراح المغنية المالية رقية تراوري

قرر القضاء البلجيكي، يوم الأربعاء، الإفراج عن المغنية المالية رقية تراوري، التي كانت محتجزة في سجن هارين بالقرب من بروكسل منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك على خلفية نزاع حول حضانة ابنتها مع شريك حياتها السابق البلجيكي.

وبحسب ما أفاد به محامو الطرفين، توصلت تراوري إلى اتفاق مع الكاتب المسرحي البلجيكي يان غوسينس، شريكها السابق، بشأن حضانة ابنتهما. ووافق القضاء في بروكسل على هذا الاتفاق ضمن شروط معينة خلال جلسة مغلقة. وقال محاميها، ديمتري دو بيكو: “اليوم، تستعيد تراوري حريتها”.

يُذكر أن تراوري كانت قد أوقفت بموجب مذكرة اعتقال أوروبية في يونيو/حزيران الماضي في مطار روما أثناء وصولها لإحياء حفل موسيقي في إيطاليا. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، نُقلت إلى السجن في بلجيكا بعد رفض القضاء الإيطالي طعونها لمنع تسليمها.

إلى جانب نجاحها الموسيقي، تُعرف رقية تراوري بدعمها اللاجئين، حيث أصبحت سفيرة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2015.

صحيفة الخليج