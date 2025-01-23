كاتب صحفي: الشرطة المصرية تواجه مخططات نشر الفوضى بأقصى درجات اليقظة

علّق إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، على رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في احتفالية عيد الشرطة.

وقال إسلام عفيفي في مداخلة هاتفية على قناة المحور: ”نحتفل بمكانة وقدرات الشرطة المصرية ونحن نقدر الشرطة المصرية التي تعتبر مؤسسة وطنية عريقة”.

وتابع إسلام عفيفي: “كلمة الرئيس السيسي كانت شاملة وتضمنت رسائل مهمة والرئيس السيسي أطلع الشعب المصري على مجهودات الشرطة المصرية لحفظ الأمن والاستقرار”.

وأكمل إسلام عفيفي: “الشرطة المصرية تواجه مخططات نشر الفوضى بأقصى درجات اليقظة”.

ولفت إسلام عفيفي: “المؤسسة الأمنية في مصر يقظة لأي محاولات اختراق المجتمع المصري بالأفكار .

صدى البلد