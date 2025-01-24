قوات الدفاع المدني ولاية الخرطوم تسيطر على حريق اندلع بسوق صابرين

تمكنت ادارة الدفاع المدني ولاية الخرطوم من اخماد حريق اندلع بسوق صابرين الخميس وبالعودة لتفاصيل الحادث تلقت غرفة الطواريء بالدفاع المدني بلاغا يفيد باندلاع حريق بسوق صابرين في عدد ثلاثة محلات تجارية بسبب التماس كهربائي.

وبناءا على ذلك تمت الاستجابة الفورية للبلاغ بإرسال فريق بقيادة المقدم شرطة احمد بخيت تحت إشراف العميد شرطة احمد يوسف مدير الشؤون العامة ومدير الوقاية والسلامة ومتابعة ميدانية من العقيد شرطة الخطيب عمر مدير قوات الدفاع المدني محلية كرري.

حيث استطاع الفريق المكلف بإنجاز المهمة وبواسطة اسطول مجهز من مركبات الإنقاذ البري بعدد اثنين عربة إطفاء بكامل اطقمها وتجهيزاتها الفنية واللوجستية في اخماد النيران في زمن وجيز دون وقوع خسائر في الارواح والممتلكات وعزل السنة اللهب من الامتداد الى المحلات التجارية الاخرى.