أماكن ومواعيد الزلزال القادم | أكده العالم الهولندي

حذر العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، خبير الزلازل المثير للجدل، من زلزال خطير قادم للشرق الأوسط فى شهر فبراير القادم .

وكشف العالم الهولندي فرانك هوجربيتس مواعيد وأماكن هذا الزلزال القادم.

وأوضح العالم الهولندي فرانك هوجربيتس في مقطع فيديو على اليوتيوب ، أن محاذاة الكواكب التي تشمل عطارد والأرض والمريخ وكواكب أخرى تؤدي إلى نشاط زلزالي كبير، مما قد يؤدي إلى زلزال قد يصل إلى 7.8 درجة أو أكثر وذلك في 24 فبراير، خاصة بعد تأثير الهندسة القمرية المتوقع خلال يومي 20 و21 فبراير 2025 .

أكد العالم الهولندى على المخاطر المتزايدة في مناطق مثل إيران وشرق تركيا وتحديدا على طول صدع شمال الأناضول، حيث من المحتمل حدوث زلازل تتراوح قوتها بين 6 و7 درجات بعد يوم 20 فبراير القادم وتزداد احتمالات الزلازل يوم 24 فبراير 2025 لذا يجب على سكان هذه المناطق أخذ الاحتياطات اللازمة.

صدى البلد