الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تواصل سلسلة إنجازاتها النوعية وتحقق ضبطية ضخمة بكسلا

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عبر فريق العمل الميداني الخاص وبالتنسيق المحكم مع جهاز المخابرات العامة – من تحقيق إنجاز يعد الأكبر من نوعه بضبط شبكة إجرامية خطيرة تنشط في إدخال المخدرات من دول الجوار إلى داخل البلاد حيث توفرّت معلومات دقيقة بشأن شبكة يقودها أحد كبار تجار المخدرات بولاية كسلا

وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة نفذ فريق ميداني مختص عملية مداهمة متزامنة على إثنين من أحياء كسلا استهدفت ثلاثة مخازن وأسفرت العملية عن ضبط 129,600 حبة ترامادول و263 كيلوغراماً من الشاشمندي بالاضافة ل (2) عربة بوكس و (9) هواتف محمولة

كما تم القبض على (9) متهمين، وتم فتح بلاغات ضدهم تحت المادة 15 (أ) من قانون المخدرات بالقسم الأوسط بمدينة كسلا.

وجرى تنفيذ العملية وفقاً لمتابعات المكتب الصحفي للشرطة بإشراف مباشر من اللواء شرطة / نصرالدين صالح عبدالرحمن مشاوي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الذي أشاد بيقظة الفريق الميداني وحسن التنسيق مع جهاز المخابرات العامة. وقام بتحفيز القوة المنفذة للعملية مادياً ومعنوياً ومتعهداً بالإستمرار في بذل الجهود الرامية لملاحقة شبكات المخدرات وتفكيكها وتقديم أفرادها للعدالة

وأكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن الكميات المضبوطة تعكس حجم النشاط المدمر الذي تمارسه شبكات تجارة المخدرات وأشار إلى أن هذه الانشطة الإجرامية حربٌ تستهدف العقول يديرها أعداء الوطن لزعزعة استقراره وإعاقة التنمية و الابداع والابتكار