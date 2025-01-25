مقترح بتعديل الدستور الأمريكي ليسمح بإعادة انتخاب ترامب لولاية ثالثة

قدم عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية تينيسي، النائب الجمهوري آندي أوجلز، مقترحا لتعديل الدستور من شأنه أن يسمح بإعادة انتخاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب لولاية ثالثة.

ويقترح القرار تعديل دستور الولايات المتحدة الأمريكية، وزيادة عدد الفترات المحتملة في أعلى منصب في البلاد إلى ثلاث، بشرط ألا يكون المرشح قد خدم الرئاسة لفترتين متتاليتين.

وجاء في مشروع القرار أنه “لا يمكن انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من ثلاث مرات، وكذلك إعادة انتخابه لفترة إضافية لفترتين متتاليتين”.

وسيسمح اعتماد مثل هذا الإجراء، بإعادة انتخاب ترامب لولاية ثالثة في عام 2028، لأنه فشل في إعادة انتخابه لولاية ثانية في عام 2020، وفي الوقت نفسه، سيحرم القرار الرؤساء السابقين بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما، الذين شغلوا البيت الأبيض لفترتين متتاليتين، من فرصة إعادة انتخابهم.

قال آندي أوجلز – في بيان له الخميس – “من الضروري أن نزود الرئيس ترامب بجميع الموارد التي يحتاجها لتصحيح المسار الكارثي الذي رسمته إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن”، على حد وصفه .

واستبعد موقع “أكسيوس” الأمريكي اعتماد هذا التعديل لأنه يتطلب موافقة ثلثي المشرعين في مجلسي الكونغرس، فضلا عن تصديقه من قبل سلطات 38 ولاية.

ووفقا للتعديل الثاني والعشرين للدستور الأمريكي، الذي تم تبنيه في عام 1951، لا يمكن انتخاب نفس الشخص رئيسا للدولة أكثر من مرتين.

الشرق القطرية