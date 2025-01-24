المليشيا تستهدف محطة المرخيات التحويلية

أفادت ادارة الاعلام والعلاقات العامة بشركة كهرباء السودان عن استهداف محطة المرخيات التحويلية بمسيرة فجر الجمعة ادت لاشتعال النيران وحريق في محول وجاء الاستهداف بعد عودة التيار الكهربائي لامدرمان والمناطق المتأثرة بانقطاع التيار اثر حادثة محطة مروي التحويلية.

ويعتبر هذا الاستهداف السادس لمحطات الكهرباء على التوالي بعد مروي التوزيعية ومروي التحويلية مرتين والشوك ودنقلا مما ينعكس سلبا على خدمات المواطنين في المياه والصحة وغيرها.