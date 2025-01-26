للنصب على المواطنين .. حبس القائمين على إدارة 12 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج

قررت جهات التحقيق حبس القائمين على إدارة 12 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج “بدون ترخيص” 4 أيام للنصب على المواطنين.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات “غير مرخصة” لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الدقهلية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى .

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة عدد 12 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج “بدون ترخيص” ، وبحوزتهم (جوازات سفر وصور ضوئية لها – صور ضوئية لتأشيرات السفر – عدد من عقود العمل وبعض الوثائق والإستمارات والتصاريح الخاصة براغبى السفر – أكلاشيهات خاصة بالشركات – أجهزة حاسب آلى “تحوى دلائل لنشاطهم الإجرامى” – مبالغ مالية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

صدى البلد