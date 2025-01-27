وزير الاتصالات: وضع ميثاق لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بالدول العربية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن يوم الخميس الماضي شهد اجتماع لمجلس وزراء الاتصالات العرب حيث تترأس مصر الدورة الحالية من المجلس، مؤكد أن مجلس كل الدول العربية انتخبت مصر بالإجماع للعامين القادمين.

وأضاف وزير الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أنه تم إطلاق الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنه سيتم العمل على تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، موضحًا أنه سيتم العمل مع الدول العربية على ميثاق لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتابع :”الذكاء الاصطناعي زي ما له فوائد واستخدامات جيدة ومفيدة له أخطار ايضًا يجب العمل على حماية الدول منها”، موضحًا أنه سيتم إصدار الميثاق وكل دولة تأخذ ما جاء في الميثاق من بنود لإدراجها في قوانينها المحلية.

صدى البلد