أول مدرب للغة الإشارة الخاصة بالصم.. استشهاد أمين مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة بشمال دارفور جراء قصف المليشيا

تنعي اللجنة المركزية للإتحاد السوداني القومي للمعاقين حركيآ ، أمين عام مجلس الأشخاص ذوي الاعاقة بولاية شمال دارفور ، الأستاذ الفاضل والقائد الملهم محمد آدم إبراهيم الملقب ب (حمادي) ، الذي استشهد يوم الجمعة بمنزله بحي الوادي بمدينة الفاشر ، إثر قصف مليشيا الدعم السريع الغادر .

وأشارت اللجنة ، أن الراحل كان أحد أعمدة النضال من أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، حيث كرس حياته لخدمة مجتمعه من خلال أدواره القيادية ، ومساهماته العظيمة ، ويعتبر مؤسس الجمعية السودانية لرعاية وتأهيل المعاقين حركيآ بولاية شمال دارفور ١٩٨٩م ، وإتحاد المكفوفين العام ٢٠٠٣م ، كما أسس إتحاد الصم ٢٠٠٥م ، وكان أول أمين عام لجمعية المعاقين حركيآ بالولاية حتي العام ٢٠١٤م ، ثم رئيساً لإتحاد المعاقين حركيآ في الفترة من ٢٠١٤م – ٢٠١٩م ، حيث أصبح أمينآ عامآ لمجلس الأشخاص ذوي الإعاقة بالولاية منذ العام ٢٠١٧م وحتي تاريخ استشهاده .

ويعد اول مدرب للغة الإشارة الخاصة بالصم .

واضافت اللجنة أن الراحل قد ساهم في تعديل العديد من القوانين الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بشمال دارفور عام ٢٠٠٩م ، فضلاً عن مساهمته في تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى السودان لعامي ٢٠١٦م ، و٢٠١٧م ، كما كان له دورآ عظيمآ في إلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين بشأن اتحادات الأشخاص ذوي الإعاقة ، خاصة اتحاد المكفوفين الذي تم حله دون اي مبرر.

وذكرت أن الراحل كان معلمآ مخلصآ في العديد من المدارس الخاصة ، ومساهمآ في تدريب الاجيال من طلاب وطالبات جامعة الفاشر قسم ” علم النفس ، وعلم الإجتماع ” حول قضايا الإعاقة وحقوق أصحابها.

واعتبرت اللجنة المركزية ، مقتل الشهيد محمد آدم جريمة شنيعة ، وإستهدافآ للقيم الإنسانية ، ولكل الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان.

وطالبت المجتمع الدولي والإقليمي بالتحرك الفوري لإدانة هذه الانتهاكات التي تستهدف المدنيين الأبرياء، والرموز الوطنية والحقوقية في السودان.

وقالت انه ، وبرحيله فإن اللجنة قد فقدت قائدًا ورمزًا من رموز الحركة الحقوقية ، وشخصية لن تُنسى في تاريخ النضال من أجل كرامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.