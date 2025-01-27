كولومبيا سترسل طائرتها الرئاسية إلى الولايات المتحدة لنقل المهاجرين المرحّلين

أعلنت الحكومة الكولومبية أنها سترسل طائرتها الرئاسية الى الولايات المتحدة لتنقل “في شكل لائق” المهاجرين المرحلين غير النظاميين والذين سبق أن ارسلتهم إدارة دونالد ترامب في طائرات عسكرية رفضت بوغوتا دخولها. وذلك الأحد.

وقالت الرئاسة في بيان وزع على الصحافيين إن “حكومة كولومبيا، باشراف الرئيس غوستافو بيترو، وضعت الطائرة الرئاسية في التصرف لتسهيل عودة لائقة للمواطنين الذين كانوا سيصلون الى البلاد هذا الصباح في رحلات ترحيل”.

صحيفة البيان