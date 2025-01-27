الكويت تدين استهداف المستشفى السعودي بالفاشر

أعربت دولة الكويت عن إدانتها لاستهداف المستشفى السعودي بمدينة الفاشر بجمهورية السودان, الذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان السبت، ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الصحية والمراكز الحيوية طبقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشددت على أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 الصادر في يونيو 2024، الذي يدعو إلى رفع الحصار المفروض على مدينة الفاشر وحماية المدنيين وخفض التصعيد والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

جريدة المدينة