قوات الجيش تسيطر على منطقة عد بابكر ومناطق أخري، وتصبح على مشارف الحاج يوسف

التقرير اليومي 🚨‼️🚨‼️ 🚨‼️🚨‼️🚨‼️🚨‼️🚨‼️

عن الموقف العملياتي والوضع الميداني في العاصمة والولايات 💢

⬛ يمكننا القول أن أغلب محاور القتـال في العاصمة والولايات هادئة، ولا تشهد عمليات عسكرية برية كبيرة، ماعدا بعض المحاور هنا وهناك توجد بها عمليات، ودعونا نستعرضها بالتفصيل أدناه.

محاور ولاية الخرطوم🔲

♦️ يمكننا القول أن أغلب محاور القــــتال في العاصمة الخرطوم هادئة ولاتشهد عمليات عسكرية ماعدا بعض المحاور هنا وهناك.

محور مدينة بحري🔳

♦️ قوات الجيش تستمر في تمشيط وسط بحري وتنظيف أحياءها من جيوب قوات المليشيا التي لاتزال متواجدة في مدينة بحري.

♦️ قوات الجيش تقوم بتمشط جميع أحياء شرق زلط المعونة، وتبدأ في الدخول لأحياء غرب زلط المعونة.

♦️ جيوب المليشيا الموجودة في بحري هي عبارة عن مجموعات صغيرة هنا وهناك من غير قيادة، حسمها مجرد مسألة وقت لا غير.

محور شرق النيل🔳

♦️ قوات الجيش والمشتركة وهيئة العمليات والمستفرين تتحرك من مصفاة الجيلي تتحرك شرقاً نحو شرق النيل.

♦️ قوات الجيش تصل لمنطقة ود حسونة الإستراتيجية التي تعتبر بوابة للدخول لشرق النيل والمناطق القريبة للحاج يوسف.

♦️ قوات الجيش تسيطر على منطقة عد بابكر وعلى مناطق أخري، وتصبح على مشارف مناطق وأحياء الحاج يوسف.

محور القيادة العامة🔳

♦️ قوات الجيش تواصل التقدم بشارع الجامعة غرباً، وتقترب من القصر الجمهوري، وتراجع وإنكماش إرتكازات قوات المليشيا.

♦️ قوات جيش القيادة العامة تتقدم بحذر شرقاً بشارع النيل الخرطوم.

♦️ قوات جيش القيادة العامة تسيطر على عدد من البنايات التي كان بها قناصين غرب القيادة بشارع الجامعة والجمهورية والبلدية.

محور المدرعات🔳

♦️ قوات الجيش في سلاح المدرعات تبدأ في الإنفتاح شرقاً، نحو مناطق وأحياء جبرة جنوب ولاية الخرطوم.

♦️ قوات الجيش سيطرت على بعض المناطق هناك، وتراجع إرتكازات قوات المليشيا لداخل أحياء جبرة.

♦️ وقد سبق لقوات جيش المدرعات أن إنفتح جنوباً نحو الكلاكلة القلعة، وشمالاً نحو الرواد والرميلة والقوز.

هروب قوات المليشيا وعوائلهم🔳

♦️ إستمرار حالات الهروب من قبل قوات المليشيا وذويهم من شرق النيل ومدينة الخرطوم نحو دارفور عبر جبل أولياء.

♦️ افراد المليشيا يغادرون شرق النيل ومدينة الخرطوم عن طريق دفارات وشاحنات وعربات نقل صغيرة محملة بممتلكات المواطنين.

♦️ في كثير من المناطق رفض أفراد المليشيا إصطحاب المتعاونين معهم لدارفور، حتى مقابل اموال رفض أفراد المليشيا.

باقي المحاور بولاية الخرطوم🔳

♦️ باقي محاور القــــتال في ولاية الخرطوم هادئة، ولا تشهد أي عمليات عسكرية برية كبيرة.

محاور ولاية الجزيرة🔲

♦️ لاتشهد محاور ولاية الجزيرة أي عمليات عسكرية برية كبيرة، ولا معارك ومواجهات بين قوات الجيش وقوات المليشيا.

♦️ الحديث عن تحرير مدينة تمبول غير صحيح، الذي حدث هو أن قوات درع السودان قامت بتمشيط بعض القرى بشرق الجزيرة.

♦️ لليوم الثاني توقف التدوين المدفعي على مدينة ود مدني، وتحسن الاوضاع الأمنية نسبياً، مع إستمرار حدوث حوادث سرقة.

♦️ قوات المليشيا تستمر في إنتهاك قرى شمال الجزيرة وشرق الجزيرة، وتقوم بتنكيل المواطنين الأبرياء.

ولاية شمال دارفور🔲

♦️ اليوم محور القتال في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، لايشهد أي عمليات عسكرية برية كبيرة.

♦️ مع إستمرار قوات المليشيا في تدوين احياء مدينة الفاشر ومعسكرات النازحين.

♦️ الطيران الحربي يستهدف تجمعات قوات المليشيا في الإتجاه الشرقي لمدينة الفاشر.

باقي محاور القــــتال في الولايات الأخرى🔲

♦️ باقي محاور القــــتال في الولايات الأخرى هادئة ولا تشهد أي عمليات عسكرية برية كبيرة.

⬛⬛⬛ربنا يغطي على المواطنين الأبرياء ويحفظهم⬛⬛⬛

محبة وسلام

#خال_الغلابة

#الجنود_المجهولين

محمد خليفة