حسن اسماعيل يسأل …

تقدم والدعم السريع.. من سار وراء من ؟؟؟

‏في كتاب(نحن والحمير في المنعطف الخطير)

للأديب اليمني محمد مصطفى العمراني

الذي تحدث فيه عن معاناة أهل قريته الذين ينقلون مياه الشرب من عين ماء وكان لا بدّ لهم أن يسلكوا في طريقهم إلى العين منعطفاً خطيراً بجانب وادٍ سحيق، تسبب في وفاة عدد من الأطفال نتيجة سقوطهم مع الحمير بالوادي

‏”وبعد عقود من الزمن كان وجهاء القرية يجتمعون في منزل أحدهم، يناقشون موضوع المنعطف وكيفية إيجاد حل لهذه المشكلة.

وعندما سألهم الكاتب

(الذي تعرّض أكثر من مرّة للسقوط في الوادي عندما كان طفلاً يذهب مع الحمار إلى العين):

لماذا لا تسلكون طريقاً آخر آمن للوصول إلى العين..

‏فوجئ بإجابة مُفزِعة:

(نحن نمشي وراء الحمير، وهي من تسلك بنا ذلك المنعطف )

حسن اسماعيل