وزير الخارجية السوداني لـ “المحقق”:

موقف كينيا تغير وروتو لن يعترف بحكومة منفى في السودان

القاهرة- المحقق- صباح موسى

أكد وزير الخارجية السوداني السفير علي يوسف أن الموقف الكيني تجاه السودان اختلف كثيرا في الفترة الأخيرة.

وقال يوسف في تصريحات خاصة لموقع “المحقق” الإخباري إن نيروبي أعادت النظر في موقفها تجاه السودان، بناءا على المعطيات الجديدة في الحرب، مضيفا أن الجيش السوداني يسير بصورة قوية الآن في أرض المعارك على كل المحاور، وأن المليشيا في حالة هزيمة، منوها أن فكرة تولي الدعم السريع للسلطة بالبلاد قد انتهت بالنسبة للرئيس الكيني وليام روتو، وقال إن روتو نفسه حريص على أن يكون له دور أفريقي، مبينا في هذا الصدد أن الرئيس الكيني سيقوم بزيارة رسمية إلى مصر الأسبوع المقبل.

وأوضح وزير الخارجية أن هناك اجتماعات تعقد في نيروبي اليوم “الأحد”، لمناقشة إعادة النظر في العقوبات التي تفرض على الدول الأفريقية التي حدث بها مايسمى بتغيير غير دستوري، وقال إن روتو يرى أن هذه الدول التي بها مشاكل يجب التغاضي عن إلغاء عضويتها في الإتحاد، مؤكدا أن هذا حديث مهم، وأنه يسير في اتجاه رفع تجميد عضوية السودان في الإتحاد الأفريقي.

وأشار وزير الخارجية إلى اجتماعات مجلس السلم والأمن الأفريقي على مستوى القمة، والتي ستعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الرابع عشر من فبراير المقبل، وقال إنه ستناقش مسألة عودة السودان للإتحاد الأفريقي في اجتماعات نيروبي اليوم، وكذلك اجتماعات مجلس السلم والأمن المقبلة، مضيفا أن ذلك سيساعد كثيرا في قرار رفع التجميد في القمة الأفريقية القادمة والتي ستعقد بعد يوم واحد من اجتماعات مجلس السلم والأمن.

وكشف وزير الخارجية أن الرئيس الكيني أكد له أنهم لن يعترفوا بأي حكومة منفى في السودان أو أي دولة أفريقية، وأن هذا موقف ثابت لبلاده، وختم الوزير حديثه بأن السودان يحتاج إلى زيارات إلى كل من تشاد ويوغندا ونيجيريا وغيرها من الدول، وقال إن الهدف من هذه الزيارات ليس لوقف الدعم للمليشيا، بل من أجل علاقات ايجابية مع هذه الدول، مؤكدا أن السودان حريص على علاقات ايجابية مع دول الجوار وكل الدول الأفريقية والعربية والإقليمية والعالمية، مضيفا حريصون على كيفية السير في كل الملفات الدولية ونسعى بجد لكسر جمود العلاقات بيننا وبين عدد من الدول.

يذكر أن وزير الخارجية علي يوسف كان قد عاد إلى البلاد اليوم “الأحد” بعد زيارة رسمية إلى كينيا استغرقت يومين، التقى خلالها الرئيس الكيني وليام روتو ووزير خارجيته، وتناولت الزيارة القضايا التي تهم البلدين.

القاهرة- المحقق- صباح موسى