مصر تعلن موقفها من اقتراح ترامب بنقل الفلسطينيين

أعلنت مصر، الأحد، رفض مقترح للرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل سكان من غزة إلى أراضيها.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، على ما وصفته بتمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة على أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط.

وشددت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، على رفضها لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني “غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة”.

بيان الخارجية المصرية جاء بعد ساعات من تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب من على متن طائرة “إير فورس وان” الرئاسية اعتبر فيها أنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة.

وقال ترامب: “نتحدث على الأرجح عن مليون ونصف مليون شخص. ونحن بكل بساطة ننظف المنطقة بالكامل. كما تعلمون، على مر القرون، شهدت هذه المنطقة نزاعات عديدة. لا أعرف ولكن يجب أن يحصل أمر ما”.

وصرح ترامب أيضا “أفضّل التواصل مع عدد من الدول العربية وبناء مساكن في مكان مختلف حيث قد يكون بإمكانهم العيش بسلام”، مشيرا إلى أن نقل سكان غزة قد يكون “مؤقتا أو طويل الأجل”.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين.

وفي وقت سابق، الأحد، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، رفض بلاده مقترح الرئيس الأميركي.

وشدد الصفدي على تمسك بلاده بحل الدولتين باعتباره “سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة”.

الحرة