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قطر.. وزارة الداخلية تتيح الدخول والخروج من البلاد عبر تطبيق بالهاتف
أعلنت وزارة الداخلية القطرية أنه يمكن للمواطنين والمقيمين الدخول والخروج من البلاد عبر البوابات الإلكترونية باستخدام تطبيق هوية قطر الرقمية (QDI) .
وأوضحت الوزارة – في فيديو بثته على حسابها الرسمي بمنصة إكس – أنه لاستخدام التطبيق في الدخول والخروج من البلاد يتم اتباع الخطوات التالية:
1- تحميل التطبيق وتسجيل الدخول
2- قم بسحب البطاقات حتى الوصول إلى بطاقة Travel Document card
3- قم بالضغط على الإشارة أعلى البطاقة يميناً
4- بعد التحقق من بصمة الوجه
5- قم بتقريب الهاتف إلى البوابة للتأكد من هويتك
6- يتم فتح باب الدخول وإكمال رحلتك بسهولة
الشرق القطرية