صلاح ومرموش في قائمة المرشحين للحذاء الذهبي الأوروبي

احتدم الصراع على جائزة الحذاء الذهبي للموسم الحالي، بعد تزايد أعداد الأهداف التي سجلها كافة المتنافسين برفقة فرقهم في جولة هذا الأسبوع من الدوريات الأوروبية.

ويواصل النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي حفاظه على صدارة ترتيب جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي التي تقدم بشكل سنوي للاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في دوريات القارة العجوز برصيد 38 نقطة بعد تسجيله 19 هدفاً.

ويأتي في المركز الثاني مهاجم مانشستر سيتي، إيرلينغ هالاند الذي وصل إلى 18 هدفاً ورصيد 36 نقطة.

وفي المركز الثالث يحل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة والذي وصل إلى 17 هدفاً برصيد 34 نقطة.

إليك ترتيب المرشحين لنيل الجائزة :

محمد صلاح (ليفربول) – 19 هدفاً – 38 نقطة

إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 18 هدفاً – 36 نقطة

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) – 17 هدفاً – 34 نقطة

هاري كين (بايرن ميونخ) – 17 هدفاً – 34 نقطة

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) – 17 هدفاً – 34 نقطة

فيكتور جيوكيريس (سبورتنغ لشبونة) – 22 هدفاً – 33 نقطة

ماتيو ريتيجي (أتالانتا) 16 هدفاً – 32 نقطة

عمر مرموش (فرانكفورت سابقاً / مانشستر سيتي حالياً) – 15 هدفاً – 30 نقطة

كيليان مبابي (ريال مدريد) – 15 هدفاً – 30 نقطة

كول بالمر (تشيلسي) – 14 هدفاً – 28 نقطة

ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أكثر اللاعبين تحقيقا للجائزة برصيد 6 مرات ويليه كريستيانو رونالدو في المركز الثاني برصيد 4 مرات.

الشرق القطرية