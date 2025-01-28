عمرو أديب: مشهد زحف آلاف الفلسطينيين نحو منازلهم بشمال غزة أسطوري

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مشهد زحف آلاف الفلسطينيين نحو منازلهم بشمال غزة مشهد أسطوري لم نره من قبل، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني شعب الجبارين ويمثل القدرة الفلسطينية.

وقال “أديب”، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن “الشعب الفلسطيني ذاهب للركام والإطلال، ولكن تشعر أنه يعود إلى الحدائق الغناء وإلى المباني الكبيرة الجديدة، لأن تراب بلده يساوي أعظم شيء في الوجود”.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، “أناشد كل رئيس وكل زعيم في العالم العربي، أن الفلسطينيين في حاجة إلى كل شيء وهم أمانة في الرقبة”.

صدى البلد