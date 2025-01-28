أسعار القهوة ترتفع أكثر والسبب تهديدات ترمب

ارتفعت العقود المستقبلية لقهوة أرابيكا إلى مستوى قياسي جديد، بعد تهديد قصير الأمد من جانب الولايات المتحدة بفرض رسوم على كولومبيا، مما زاد من القلق بشأن الإمدادات في السوق التي تعاني بالفعل من نقص المعروض عالمياً.

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب مطلع الأسبوع إدارته بفرض رسوم جمركية وعقوبات على كولومبيا لرفضها السماح بهبوط طائرتين عسكريتين تحملان مهاجرين تم ترحيلهم.

بعد فترة وجيزة، قال البيت الأبيض إنه سيؤجل فرض تلك التدابير بعد التوصل إلى اتفاق بشأن عودة الأشخاص المبعدين.

الخطوة أربكت التوقعات بشأن شحنات القهوة، في حين تشهد العقود المستقبلية الأكثر تداولاً لصنف أرابيكا زيادة كبيرة بسبب نقص المحصول لدى كبرى البلدان المنتجة.

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تُعد كولومبيا ثالث أكبر منتج للقهوة في العالم، وثاني أكبر منتج لصنف أرابيكا المفضل في تحضير المشروبات المتخصصة، وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأميركية.

في حين كان التهديد مؤقتاً، إلا أنه أوضح كيف يمكن لأي اضطرابات من شأنها الضغط على حركة التجارة، أن تزيد من تقلبات السوق. ارتفعت العقود المستقبلية في نيويورك بنسبة 0.9% يوم الإثنين، وصعدت أكثر من 80% مقارنةً بالعام الماضي.

انخفاض المحصول في الدول الكبرى المنتجة مثل البرازيل وفيتنام، شكل ضغطاً على إمدادات القهوة، مع توقعات وزارة الزراعة الأميركية بأن تنخفض المخزونات العالمية في موسم 2024-2025 إلى أدنى مستوى لها في 25 عاماً. وتذبذبت العقود المستقبلية للقهوة من نوع الروبوستا في سوق لندن.

الشرق