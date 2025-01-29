طريق مباشر لبدء حرب نووية.. رد قوي من “موسكو” بشأن التحضير لاغتيال بوتين

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن التحضير لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومناقشتها هي جريمة وتهديد خطير للأمن العالمي.

وكتب فولودين في قناته على “تليغرام”، اليوم الأربعاء: “إن التحضير لمحاولة اغتيال بوتين، ومناقشة ذلك في حد ذاتها جريمة، إنه تهديد خطير للأمن العالمي، وطريق مباشر لاندلاع حرب نووية”، مضيفاً: “بالنسبة لجميع المؤسسات الدولية، يجب أن يكون هذا هو أساس للمحاكمة”.

وأشار رئيس مجلس الدوما إلى أن الجميع يجب أن يدكوا أن هناك معركة شرسة ضد روسيا. مؤكداً أن “فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) يبذل كل الجهد لتعزيز (أوضاع) البلاد، وتحقيق السلام وحل قضايا الأمن العالمي”.

يذكر أن الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون قال، أمس الثلاثاء، إن سلطات بلاده حاولت قتل الرئيس الروسي بوتين، خلال فترة رئاسة جو بايدن.

المرصد