الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للفنانة منى فاروق

أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الأربعاء، حكمًا بمعاقبة منى فاروق بالحبس لمدة 3 سنوات، مع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 11350 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، والمقيدة برقم 7235 لسنة 2024 إداري السيدة زينب، وبرقم 1524 لسنة 2024 جمع شؤون اقتصادية، أن المتهمة قامت بانتهاك القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري. حيث ظهرت عبر بث مباشر على حسابها بموقع “تيك توك”، من خلال الشبكة المعلوماتية، متحدثة عن تفاصيل من حياتها الشخصية، مستخدمة ألفاظًا وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية، في إشارة إلى واقعة نُسبت إليها سابقًا في القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.

وقد أدى هذا التصرف إلى إثارة استياء مشاهديها وإشعال مشاعر الاشمئزاز لديهم، دون مراعاة لقيم الأسرة والمجتمع. كما تسبب المحتوى الذي نشرته في تأثير سلبي على الجمهور، خاصة بعد أن تم تداوله بشكل واسع عبر منصات “يوتيوب” و”فيس بوك”، مما زاد من انتشاره وأثره السلبي على أفراد المجتمع، وفقًا لما ورد في التحقيقات.

بوابة الأهرام