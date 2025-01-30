«ديب سييك» تطبيق جديد يقلب موازين الذكاء الاصطناعي

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ديب سييك يقلب موازين الذكاء الاصطناعي بكفاءة وتكلفة غير مسبوقة».

زلزال صيني عنيف ضرب شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأمريكية، بعد أن خطت شركة «ديب سييك» الناشئة خطوة جريئة نحو تغيير قواعد الذكاء الاصطناعي بإطلاق تطبيق جديد.

وأشار التقرير إلى أنّ شركة «ديب سييك» أطلقت تطبيقها الجديد الذي يقدم أداء مذهلا ينافس «شات جي بي تي»، إذ يتميز التطبيق بتكلفة تشغيل منخفضة، واعتماده على تصميم مفتوح المصدر، ما يمنح المطورين مرونة في تعديل النموذج وتحسينه بما يلبي احتياجاتهم.

وأوضح التقرير أنّ تطبيق «ديب سييك» الذي جرى تحميله لـ1.6 مليون مرة في غضون أسابيع، آثار إعجاب المستخدمين بتقنياته المبتكرة كميزة الاستدلال التي توضح كيفية تحليل البيانات قبل تقديم الإجابات، وهذه الشفافية تعزز الثقة، وتضع التطبيق في مكانة استثنائية بين منافسيه.

ولفتت «القاهرة الإخبارية» إلى أن التأثير العالمي لـ«ديب سييك» امتد إلى الأسواق، إذ تسبب في انخفاض ملحوظ بأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل شركة «إنفيديا» و«AMD»، مؤكداً قدرة الشركات الناشئة على منافسة العمالقة من خلال الابتكار.

بوابة الأهرام