“ميتا ” ستدفع مبلغ 25 مليون دولار أمريكي لترمب تعويضا عن إغلاق حساباته

أعلنت شركة “ميتا بلاتفورمز” الأمريكية أنها وافقت على دفع مبلغ 25 مليون دولار أمريكي لصالح رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب لتسوية دعوى قضائية رفعها بشأن تعليق الشركة حساباته بعد مهاجمة عدد من مؤيديه لمبنى الكونغرس بواشنطن في 6 يناير/ كانون الثاني 2021

التعويض سيقسم إلى قسمين، 22 مليون دولار لصندوق مكتبة ترمب الرئاسية، بينما الباقي منه سيخصص للرسوم القانونية ومدعين آخرين في القضية.

هذه ليست القضية الوحيدة التي رفعها ترمب على الشركات المالكة لوسائل التواصل، فقد رفع دعاوى قضائية ضد كل من تويتر (إكس حالياً) و”ألفابت” المالكة لغوغل واتهمها بأنها تُسكت وجهات النظر المحافظة على نحو غير قانوني.

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