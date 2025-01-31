التقى الشرع .. تميم يؤكد تفاؤله بمستقبل سوريا والعلاقات بين البلدين

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تفاؤله بمستقبل سوريا والعلاقات بين البلدين، منوها بالروح الإيجابية التي ميزت لقاءه مع فخامة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وقال سمو أمير البلاد المفدى، في منشور عبر حساب سموه الرسمي على منصة /إكس/: “أشكر أخي الرئيس أحمد الشرع على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في دمشق اليوم”، مضيفا “لقاؤنا الأول اتسم بروح إيجابية ملؤها التفاؤل بمستقبل مشرق لسوريا وللعلاقات بين بلدينا الشقيقين، وسنعمل جاهدين مع المجتمع الدولي نحو دعم مراد الشعب السوري في تحقيق كل ما ضحى من أجله في السنوات الماضية”.

الشرق القطرية