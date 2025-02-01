وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي المستجدات الإقليمية

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والمستجدات الإقليمية.

وأفاد بيان للخارجية السعودية الجمعة بأن الأمير فيصل بن فرحان، تلقى اتصالا هاتفيا من الوزير ماركو روبيو.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وآخر التطورات والمستجدات على الساحة الإقليمية.

وعقب تنصيبه في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هنأه فيه على بتسلمه مهام منصبه.

كما بحث الجانبان سبل التعاون الثنائي لإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وسبق أن أفاد ترامب بأن السعودية قد تكون وجهته الخارجية الأولى مرة أخرى كما فعل خلال ولايته السابقة منتصف 2017.

وكالة الأناضول