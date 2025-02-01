انخفاض غير مسبوق في معدل الإنجاب بمصر منذ 17 عاماً

في إنجاز سكاني غير مسبوق، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان المصري، تحقيق أدنى معدل إنجاب في مصر خلال الـ17 عامًا الماضية، وذلك بفضل الجهود الوطنية والاستراتيجيات الصحية التي تبنتها الدولة للحد من النمو السكاني غير المنضبط.

وكشف عبدالغفار أن عدد المواليد خلال عام 2024 لم يتجاوز 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ 2.045 مليون مولود في 2023، بانخفاض قدره 77 ألف مولود بنسبة 3.8%، وهو أدنى معدل للإنجاب منذ عام 2007.

كما انخفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 مولود لكل سيدة مقارنة بـ 2.54 مولود في 2023، مما يعكس تحولًا مجتمعيًا نحو التخطيط الأسري الواعي.

وأكد نائب رئيس الوزراء أن أعداد الزيادة الطبيعية للسكان تراجعت بشكل ملحوظ، حيث بلغت 1.359 مليون نسمة في 2024، مقارنة بـ1.462 مليون نسمة في 2023، بانخفاض قدره 103 آلاف نسمة، بنسبة 7%. كما سجلت نسبة الزيادة الطبيعية 1.3% عام 2024، مقابل 1.4% عام 2023، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات السكانية في كبح النمو السكاني المتسارع.

مخاطر الزيادة السكانية

وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار بجهود الدولة، مؤكدًا أن تحذيرات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتكررة من مخاطر الزيادة السكانية غير المنضبطة، كانت دافعًا رئيسيًا لتكاتف الجهود الوطنية في هذا المجال.

كما أوضح أن الوزارة مستمرة في تنفيذ استراتيجيات تستهدف تعزيز صحة المرأة والطفل، وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية، والتوسع في نشر التوعية الصحية، لضمان تحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى نجاح السياسات الصحية في خفض معدل الوفيات من 6 حالات لكل ألف نسمة عام 2014 إلى 5.7 حالة لكل ألف نسمة عام 2024، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

واختتم نائب رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الإنجازات الحالية تمثل خطوة محورية في مسيرة التنمية الشاملة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وضمان مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.

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