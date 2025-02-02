جبريل: عصابات التمرد ترتكب مجزرة جديدة في أمدرمان

قال دكتور / جبريل إبراهيم- وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية إن عصابات التمرد ترتكب السبت مجزرة جديدة في أمدرمان راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من الأنفس البريئة.

هذه الجريمة النكراء تضاف الى سجل الفظائع التي ارتكبتها المليشيا بحق الشعب السوداني، لكن هذا الشعب الذي يلملم جراحه سيثأر لكبريائه بمزيد من الانتصارات في مختلف المحاور و طرد هذه العصابات وداعميها من جميع مدن هذه البلاد.