نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط 5 أشخاص؛ لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بالدرب الأحمر.

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت قيام 5 أشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب، وعثر بداخل العقار المشار إليه على “حفرة بقطر مترين وعمق 7 أمتار”.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بوابة روز اليوسف