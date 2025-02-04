حبس سيدتين لسرقتهما مصوغات ذهبية فى الوادى الجديد

قررت النيابة العامة في الوادي الجديد حبس سيدتين لقيامها بسرقة مصوغات ذهبية من ربة منزل وابنتها.

الأجهزة الأمنية في الوادى الجديد تلقت بلاغا من ربة منزل تقيم بحى القانون بمدينة الخارجة بقيام سيدتين بسرقة مصوغاتها الذهبية الخاصة بها وابنتها ،بعد أن قامتا السيدتين بتخديرها هي وابنتها، والاحنيال عليهما بداعى أبطال أعمال السحر وقراءة الفنجان.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من أجهزة المباحث والأمن العام وتم تكثيف الكمائن ،وتم ضبطهما بمنطقة الشركة شمال مدينة الخارجة، قبل محاولتهما الهروب خارج الواحات، وبتفتيشهما تم العثور على المصوغات الذهبية المبلغ بسرقتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتى أصدرت قرارها بحبس المتهمتين.

المصري اليوم