إلغاء حبس الشيح محمد أبو بكر في سب وقذف الفنانة ميار الببلاوي وتغريم الطرفين

قررت محكمة جنح الاقتصادية، إلغاء الحكم الصادر بالحبس لمدة شهرين للشيخ محمد أبوبكر، في القضية التي اتُهِم فيها بسب وقذف الفنانة ميار الببلاوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تم تأييد الغرامة بمبلغ 20 ألف جنيه للطرفين.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا سابقًا بحبس الشيخ محمد أبو بكر لمدة شهرين مع إلزامه بدفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 20 ألف جنيه عن تهمة أخرى، بالإضافة إلى تعويض مؤقت قدره 50 ألف جنيه للإعلامية ميار الببلاوي.

وذكرت المحكمة الاقتصادية في حيثيات حكمها بحبس الشيخ محمد أبو بكر شهرين مع الإيقاف وتغريمه في تهمة توجيه ألفاظ خارجه للإعلامية ميار الببلاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المتهم الأول قذف المجنى عليها منال محمد توفيق الشهيرة بـ”ميار الببلاوي” بطريق العلانية بأن نشر مقطعا مسجلا على حسابه الشخصي المسمى “الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب” عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والمتاح للعامة موجها إليها عبارات تضمنت وقائع محددة بالذات إن صحت لأوجبت عقابها واحتقارها عند أهل وطنها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت أسباب الحكم، أن الشيخ محمد أبو بكر، سب المجنى عليها سالفة الذكر بطريق العلانية بأن نشر المقطع المسجل محل الاتهام السابق على حسابه الشخصي آنف البيان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المتاح للعامة موجها إليها عبارات تضمنت خدشا لاعتبارها وطعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت المحكمة في أسباب حكمها، إلى أن الشيخ محمد أبو بكر، ضايق المجنى عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهام كما تعمد إزعاجها.

بوابة الأهرام