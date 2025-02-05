أردوغان: زيارة الرئيس السوري “تاريخية”.. ونرغب في تطوير التعاون ورفع العلاقات إلى مستوى إستراتيجي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى تركيا تعد تاريخية، معربًا عن رغبة بلاده في تطوير التعاون مع سوريا ورفع العلاقات إلى مستوى استراتيجي.

وأكد أردوغان، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع الرئيس السوري الانتقالي، وعرضته قناة “القاهرة الإخبارية” أن فصلًا جديدًا قد بدأ في المنطقة، وليس في سوريا وحدها، مشددًا على أن تركيا ستواصل دعم الشعب السوري في المرحلة الجديدة.

وأضاف الرئيس التركي أن تركيا ستقدم الدعم اللازم لسوريا في مواجهة التنظيمات الإرهابية بكافة أشكالها، مشيرًا إلى أن الموقف التركي ثابت من احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها.

كما شدد أردوغان على ضرورة وجود إدارة سورية تعكس إرادة الشعب السوري، مؤكدًا دعم تركيا للجهود الرامية إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

بوابة الأهرام