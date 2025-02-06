بسبب شمعة.. السيطرة على حريق داخل كنيسة

نشب حريق محدود، نتيجة احتراق شمعة، داخل كنيسة الملاك ميخائيل بقرية أبومناع بحري، بمركز دشنا، محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من قوات الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق بكنيسة الملاك ميخائيل بقرية أبومناع بحري بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بكنيسة الملاك ميخائيل بقرية أبومناع بحري، بسبب شمعة تركت مشتعلة أعلى صندوق التبرعات، مما أدى إلى إلتهام النيران لصندوق التبرعات وشاشة تلفزيون وكنبة وتآكل أحد الجدران بمساحة 6 أمتار.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة دون وقوع ضحايا أو مصابين فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

المصري اليوم