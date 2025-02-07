بعد تهديدات ترامب.. السفن الأمريكية تعبر قناة بنما دون رسوم

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن السفن الحكومية الأمريكية تستطيع الآن عبور قناة بنما دون رسوم.

وذكرت الوزارة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن “حكومة بنما وافقت على عدم فرض رسوم على السفن الأمريكية التابعة للحكومة من أجل عبور قناة بنما”، مضيفة أن الاتفاق سيوفر ملايين الدولارات كل عام للحكومة الأمريكية.

وأصبحت بنما محور اهتمام لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ اتهم ترامب الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى بفرض رسوم باهظة لاستخدام ممرها المائي.

وقال ترامب الشهر الماضي “سنطالب بإعادة قناة بنما إلينا بالكامل، دون شك” إذا لم يتم إلغاء الرسوم.

ووقعت الولايات المتحدة وبنما اتفاقين في عام 1977 مهدا الطريق لعودة القناة إلى السيطرة البنمية الكاملة. وسلمتها لها الولايات المتحدة في عام 1999 بعد فترة من الإدارة المشتركة.

صحيفة البيان