عالمية

محمد بن زايد وماكرون يشهدان توقيع شراكة في الذكاء الاصطناعي

2025/02/07
Ai artificial
الذكاء الاصطناعي

وصل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، يوم الخميس إلى باريس في زيارة عمل إلى فرنسا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأعلن قصر الرئاسة الفرنسية “الإليزيه”، يوم الخميس أن الامارات ستبني في فرنسا “مجمعا” محوره الذكاء الاصطناعي، مع مركز معلومات عملاق بقدرة حوسبة قد تصل الى جيجاواط واحد، “الأمر الذي يمثل استثمارات تراوح قيمتها بين 30 و50 مليار يورو”.

وتشكل هذه الاستثمارات جزءا من اتفاق شراكة حول الذكاء الاصطناعي، تم توقيعه مساء الخميس في باريس في حضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

صدى البلد

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