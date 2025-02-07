في مباراة كهربا الأولى.. الاتحاد الليبي يتقدم ببلاغ للنائب العام

أصدر نادي الاتحاد الليبي بيانًا رسميًا أعرب فيه عن إدانته واستنكاره الشديدين للأحداث العنيفة التي شهدتها مباراته الأخيرة أمام فريق المجد ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الليبي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.

وجاء في البيان أن أفرادًا من قوة التدخل السريع أطلقوا النار الحي على مشجعي الاتحاد أثناء تشجيعهم لفريقهم، مما أسفر عن إصابة أحد المشجعين بجروح خطيرة استدعت نقله إلى العناية المركزة.

وفي بيانها، طالبت إدارة نادي الاتحاد الليبي النائب العام الليبي ووزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث، ومحاسبة المتورطين، مؤكدين على ضرورة تحريك الدعوى الجنائية ضد المسؤولين عن هذه الاعتداءات لضمان تحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه.

لم يكتفِ كهربا بالمشاركة فحسب، بل نجح في تسجيل أول أهدافه مع الاتحاد الليبي، حيث أحرز هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 65، وذلك بعد أن تحصل عليها بنفسه إثر مراوغة ناجحة داخل منطقة الجزاء، ليضع بصمته الأولى مع فريقه الجديد.

تظل أحداث العنف التي شهدتها المباراة محط اهتمام الجماهير ووسائل الإعلام، في انتظار نتائج التحقيقات والإجراءات التي ستتخذها السلطات الليبية لضمان سلامة المشجعين واستقرار المسابقة.

ويبقى ملف الأحداث التي شهدتها المباراة مفتوحًا أمام الجهات المعنية، في انتظار نتائج التحقيقات وما ستسفر عنه من قرارات قد تؤثر على مستقبل الدوري الليبي ومستوى الأمان في المباريات المقبلة.

صدى البلد