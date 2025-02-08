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توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة. .. روبيو سيزور إسرائيل والإمارات وقطر والسعودية
قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، إن الوزير ماركو روبيو سيزور إسرائيل ودولا عربية في منتصف فبراير الجاري، في أول زيارة له للشرق الأوسط بعد الكشف عن مقترح الرئيس دونالد ترامب بتوطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.
مسؤول كبير بالخارجية الأميركية، قال في وقت متأخر من مساء الخميس إن روبيو سيسافر إلى مؤتمر ميونيخ للأمن وإلى كل من إسرائيل والإمارات وقطر والسعودية في الفترة من 13 إلى 18 فبراير.
روبيو قال الأربعاء إنه سيتعين على الفلسطينيين في القطاع الانتقال إلى أماكن أخرى “بشكل مؤقت” بينما تتم إعادة إعماره بعد الحرب.
المسؤول الأميركي ذكر أن روبيو سيناقش خلال الجولة الوضع في غزة وتداعيات الهجمات التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، وسيواصل نهج ترامب في محاولة حلحلة الوضع الراهن في المنطقة.
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