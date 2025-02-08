توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة. .. روبيو سيزور إسرائيل والإمارات وقطر والسعودية

مسؤول كبير بالخارجية الأميركية، قال في وقت متأخر من مساء الخميس إن روبيو سيسافر إلى مؤتمر ميونيخ للأمن وإلى كل من إسرائيل والإمارات وقطر والسعودية في الفترة من 13 إلى 18 فبراير.