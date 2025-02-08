علوم و تكنلوجيا

ابتكار وسيلة لتحويل «القرم» إلى سماد طبيعي

2025/02/08
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عملت الطالبتان سما محمد مصطفى والمها صالح المري من مدرسة خولة بنت الأزور الابتدائية للبنات – قطر – بإشراف الأستاذة سارة عوض، على الاستفادة من نبات القرم بدل التخلّص منه. وجاءت فكرتهما في تحويله إلى سمادٍ طبيعي لتحسين خواص التربة ومنع نمو البكتيريا في الجذور، بما يساهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة المياه والحدّ من تكاثر البكتيريا والآفات الضارّة. ويعد نبات القرم (أو القرم البحري) أحد أهم النباتات الساحلية ذات المنافع البيئية والاقتصادية المتعدّدة.

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الشرق القطرية

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