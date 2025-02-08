مبنى وكالة السودان للانباء يتعرض إلى تدمير شامل ونهب من قبل المليشيا المتمردة – صور

تعرض المقر الرئيسي لوكالة السودان للانباء “سونا” بشارع الجمهورية وسط الخرطوم الى تدمير شامل ونهب وتخريب من قبل المليشيا المتمردة وقد طال المعدات والاجهزة وحرق السيارات ضمنها عربة التلفزة والمولدات.

وكان وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد علي الإعيسر، قد طالب مؤسسات الإعلام الدولي والإقليمي بإدانة وتجريم تدمير مليشيا الدعم السريع المتمردة الممنهج للمؤسسات الإعلامية السودانية،ايمانا بمبدأ حرية الإعلام ودوره الريادي. وأكد عزم الدولة على بناء مؤسسات إعلامية بعد الحرب.