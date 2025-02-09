عالمية

أحمد موسى: مصر اكدت أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية خط أحمر

2025/02/09
احمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الخارجية المصرية أصدرت بيانا في منتهى القوة؛ لدعم السعودية، ورفض التصريحات الإسرائيلية بشأنها.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه ” على مسئوليتي ” المذاع على قناة ” صدى البلد”، :” مصر وضعت خط أحمر يتعلق بالسعودية، وتؤكد أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية خط أحمر”.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: “الخارجية المصرية أكدت أن أمن السعودية واحترام سيادتها خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به، وأن أمن السعودية من صميم أمن واستقرار مصر والدول العربية”.

واكمل الإعلامي أحمد موسى: “مصر تقف بشكل كامل إلى جانب السعودية ضد التصريحات الإسرائيلية المستهترة”.

ولفت أحمد موسى إلى أن “مصر أكدت أن التصريحات الإسرائيلية خرق فاضح للقانون الدولي”.

صدى البلد

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