عالمية
أحمد موسى: مصر اكدت أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية خط أحمر
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الخارجية المصرية أصدرت بيانا في منتهى القوة؛ لدعم السعودية، ورفض التصريحات الإسرائيلية بشأنها.
وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه ” على مسئوليتي ” المذاع على قناة ” صدى البلد”، :” مصر وضعت خط أحمر يتعلق بالسعودية، وتؤكد أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية خط أحمر”.
وتابع الإعلامي أحمد موسى: “الخارجية المصرية أكدت أن أمن السعودية واحترام سيادتها خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به، وأن أمن السعودية من صميم أمن واستقرار مصر والدول العربية”.
واكمل الإعلامي أحمد موسى: “مصر تقف بشكل كامل إلى جانب السعودية ضد التصريحات الإسرائيلية المستهترة”.
ولفت أحمد موسى إلى أن “مصر أكدت أن التصريحات الإسرائيلية خرق فاضح للقانون الدولي”.
صدى البلد