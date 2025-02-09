مصر تعلن عن “قمة عربية طارئة” بشأن “تطورات القضية الفلسطينية”

أعلنت مصر، الأحد، استضافتها “قمة عربية طارئة” في السابع والعشرين من فبراير الجاري، لتناول “التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية”.

ونشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، قالت فيه إن قرار استضافة القمة “جاء بعد التنسيق مع مملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية”.

كما أكدت أنه جاء “بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر، وعلى أعلى المستويات، مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة”.

تأتي هذه التطورات في ضوء تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي اقترح فيها أن تتولى الولايات المتحدة زمام الأمور في غزة من إسرائيل، وتنشئ “ريفييرا الشرق الأوسط”، بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى، بينها مصر والأردن.

واقترح ترامب مرارا منذ 25 يناير أن يتم نقل الفلسطينيين من غزة لدول عربية بالمنطقة، وهي فكرة ترفضها الدول العربية والفلسطينيون.

وتريد الدول العربية تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

الحرة